Napoli, agguato nella notte: ucciso il padre di Luigi Caiafa

Un morto e un ferito in un agguato avvenuto la scorsa notte in via Sedil Capuano, a Napoli. All'1.15 due persone ferite da colpi di arma da fuoco sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini. Uno di questi è morto per le ferite riportate: si tratta di Ciro Caiafa, 40 anni, padre di Luigi, 17enne ucciso lo scorso 4 ottobre in via Duomo in un conflitto a fuoco contro agenti della polizia mentre tentava una rapina a mano armata. Il secondo ferito, un 28enne incensurato, non è in pericolo di vita. Indagano i Carabinieri del nucleo investigativo di Napoli e della Compagnia Napoli Stella.