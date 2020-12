Vaccino covid Italia, oltre 15mila vaccinati: i dati delle regioni

(Afp)

Oltre 15mila vaccinazioni eseguite in Italia. Secondo i dati del report vaccini aggiornati alle 17.11 del 31 dicembre, sono state somministrate in totale 15.728 vaccinazioni. In testa il Lazio con 2.998 vaccinazioni, seguito da Lombardia (1.919), Piemonte (1.583) e Veneto (1.461). Tra il 30 e il 31 dicembre sono state consegnate 469.950 dosi di vaccino Pfizer. Se si considerano le 9.750 consegnate e somministrate il 27 dicembre, il totale sale a 479.700 dosi. La fascia d'età più vaccinata è quella tra i 50 e i 59 anni, con una netta prevalenza di operatori sanitari e sociosanitari.