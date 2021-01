Burioni: "Da Londra bollettino di guerra, non perdiamo tempo"

Foto Fotogramma

"Bollettino di guerra da Londra. Non perdiamo tempo, per carità". Lo scrive Roberto Burioni rilanciando, su Twitter, il post di una dottoressa che riporta le gravi difficoltà del Royal London Hospital nel gestire l'emergenza Covid. "Siamo in modalità 'medicina da disastro' e non siamo più in grado di fornire assistenza di alta qualità", scrive Burioni traducendo l'allarmante messaggio dell'ospedale riferito dalla dottoressa.

In Gran Bretagna si sono registrati oltre 53mila nuovi casi e 613 decessi per il Covid nelle ultime 24 ore. Il numero delle vittime è uno dei più alti dallo scorso aprile, dopo il record registrato nei giorni scorsi di 981 decessi. A Londra, epicentro della crisi e alle prese con la variante più contagiosa del Coronavirus, nelle ultime 24 ore ci sono stati oltre 15mila casi confermati di Covid.

Covid, boom casi Gb e cambia strategia vaccino