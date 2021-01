Capodanno 2021, a Roma è strage di storni

Diego Fenicchia /Facebook

Botti di Capodanno per festeggiare l'arrivo del 2021. Ma nelle strade di Roma è strage di storni. A documentare il triste accaduto, con le agghiaccianti immagini del tappeto di volatili sull'asfalto, sono diversi utenti social, fra i quali Diego Fenicchia che nella notte ha ripreso le carcasse in via Cavour, in pieno centro della Capitale. "Scusate ma a me è già passata la voglia di festeggiare. Centinaia di uccelli morti, Via Cavour adesso. I botti non erano così necessari infondo, da giustificare centinaia di vite animali", il primo post pubblicato da Fenicchia su Facebook, che ha poi replicato alle accuse che video e fotografie del triste evento fossero in realtà un falso.

"Scusatemi, mi stanno arrivando messaggi dove si mette in dubbio l'autenticità delle foto e del video, in relazione al fatto che è successa una cosa simile in tempistiche diverse. Purtroppo - scrive -, e sottolineo purtroppo le immagini sono vere, non avrei mai voluto essere li in quel momento, e inizialmente non avevo neanche capito cosa c'era per strada. Ora c'è chi dice che sia colpa dei botti, del 5g... io non lo so, non ero presente nel momento della morte di quei poveri animali e non sono uno scienziato, posso solo dire che ho visto uccelli a terra anche in altre parti di Roma, come a piazza Indipendenza, via Nazionale, e Nomentana. Questo è quanto".

A commentare l'episodio, anche il presidente della Commissione IV Ambiente di Roma Capitale, Daniele Diaco: "In pochi hanno rispettato purtroppo l'ordinanza che vietava l'utilizzo di botti e petardi e questo è ciò che è accaduto a Roma: centinaia di storni sono morti per la paura dovuta alla detonazione. Mi auguro che nel tempo aumenti la consapevolezza che i petardi creano inquinamento ambientale e provocano un serio shock a tutti gli animali".