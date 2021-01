Coronavirus Italia, 22.211 contagi e 462 morti: bollettino

(Fotogramma)

Sono 22.211 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 1 gennaio, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 462 morti che portano il totale a 74.621 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid 19.

I dati delle regioni:

LOMBARDIA - Sono 3.056 i contagi da coronavirus in Lombardia resi noti oggi, 1 gennaio, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 80 morti che portano il totale a 25.203 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid 19.

TOSCANA - Sono 589 i nuovi casi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 27 morti.

LAZIO - Sono 1.913 i nuovi casi di Coronavirus nel Lazio, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 23 morti. "Oggi su oltre 14 mila tamponi nel Lazio (-1.821) si registrano 1.913 casi positivi (+146), 23 i decessi (-50) e +702 i guariti. Aumentano i casi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i ricoveri e i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13%. I casi a Roma città salgono a quota 800", ha spiegato l'assessore alla Sanità Alessio D’Amato nella videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.

PUGLIA - Sono 1.661 i nuovi casi di Coronavirus in Puglia, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 21 morti.

SARDEGNA - Sono 365 i nuovi contagi di Coronavirus in Sardegna, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 4 morti. Sono 31.478 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza. I decessi sono 751 in tutto.

VENETO - Sono 4.805 i contagi da coronavirus in Veneto resi noti oggi, 1 gennaio, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 90 morti che portano il totale a 6.629 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid 19.

VALLE D'AOSTA - Sono 17 i nuovi casi di coronavirus in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore. Il totale sale a 7.290 casi. Lo comunica la Regione nel bollettino di oggi. Sono stati 498 i tamponi processati nello stesso arco temporale. Sono invece 2 i decessi delle ultime 24 ore, che fa salire il numero dei morti a 381. Infine sono 18 i guariti per un complessivo di 6.501.