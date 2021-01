Capodanno nel resort sul Garda, chiuso l'hotel della festa 'segreta'

(Fotogramma)

"Avvisiamo tutti i clienti che le forze dell’ordine hanno disposto la chiusura dell’hotel a partire da domani dando il tempo ai clienti di organizzarsi per il rientro presso i loro domicili". Lo annuncia con un post su Facebook il Ceo del resort di Padenghe sul Garda finendo nella bufera social dopo la pubblicazione sui social di alcuni video che mostravano un veglione di Capodanno con decine di persone senza mascherina, in totale violazione delle norme anti-covid.

"Inevitabilmente abbiamo cancellato le prenotazioni per i giorni successivi", spiega Ivan Favalli che già ieri era intervenuto per dare la sua versione dei fatti. "Rispetto l’opinione di tutti - sottolinea - chiedo solo di utilizzare l’educazione è non la volgarità in rispetto dei miei famigliari e dei nostri collaboratori".

Un post che dopo la valanga di critiche dei giorni scorsi incassa anche molti commenti solidali. "Ha sbagliato. Ne risponderà. Ma questo linciaggio mediatico lo trovo veramente terribile", scrive Raffaella. Stessi toni da Paolo "A me dispiace anche se hai sbagliato probabilmente - commenta - quello che mi dà fastidio sono le sentenze di quelli che puntano il dito". Comprensione anche nelle parole di Massimiliano: "Spiace perché fare gli imprenditori è diventato difficile", scrive Massimiliano. Duro invece il commento di Andrea: "Come fai a pretendere rispetto ed educazione quando sei stato il primo a mancare di rispetto ad un’intera Nazione".