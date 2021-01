Chef Colonna: "Speranza e entusiasmo, non mi farò vincere dal covid"

"Speranza e entusiasmo. Non mi farò vincere a abbattere dal covid. Voglio continuare a guardare avanti. Mettiamo in moto la nostra creatività. Noi italiani abbiamo la forza e le competenze. Senza adagiarci, senza demoralizzarci". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos lo chef Antonello Colonna, anticipando i buoni propositi per il 2021.

Un ristorante a Milano a piazza Cordusio (Open Colonna), un locale a Como (Openissimo) accanto allo storico resort di Labico alle porte di Roma. "Ho vissuto l'anno pandemico senza polemica alcuna, adeguandomi alle restrizioni imposte dal governo, ad una nuova disciplina - ha proseguito Antonello Colonna- senza dimenticare di essere visionario, di guardare avanti. Per me, per i miei dipendenti, per i miei ospiti. Purtroppo - ha concluso- dovremmo continuare a convivere con il virus".