Coronavirus Piemonte, 433 contagi e 11 morti: il bollettino

(Afp)

Sono 433 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri si sono registrati altri 11 morti, di cui nessuno oggi. I ricoverati in terapia intensiva sono 182 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.777(- 7 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 23.063. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.033.544 (+3.322 rispetto a ieri), di cui 924.186 risultati negativi.

Il totale dei decessi è ora di 7.971 deceduti risultati positivi al virus,1220 Alessandria, 499 Asti, 335 Biella, 911 Cuneo, 662 Novara, 3650 Torino, 373 Vercelli, 251 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 70 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. Infine, i pazienti guariti sono complessivamente 168.960 (+ 2904 rispetto a ieri), 14.671 Alessandria, 8.275 Asti, 5.618 Biella, 23.191 Cuneo, 13.699 Novara, 89.378 Torino, 6.221 Vercelli, 5832 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 864 extraregione e 1211 in fase di definizione.