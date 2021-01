Covid Italia, 279 i medici morti

Fotogramma

Salgono purtroppo a 279 i medici morti, durante l'epidemia di Covid-19, ben 100 nella seconda ondata. La 'lista dei caduti', aggiornata dalla Fnomceo, la Federazione degli Ordini dei Medici, si allunga con i nomi delle ultime vittime: Maurizio Gasparini, internista in pensione ora attivo come Odontoiatra, di Verbano Cusio Ossola, e Vincenzo Scarabeo, fisiatra di Isernia. Mentre ieri, il nuovo anno si era aperto con la notizia della morte di Enrico Pansini, medico di famiglia e cardiologo di Molfetta (Bari) e Gilberto Forioli, medico di medicina generale e specialista in oftalmologia, di Brescia.