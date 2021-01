Crisanti si vaccina in diretta Fb: "Preferivo cerimonia più sobria"

"Avrei preferito una cerimonia un po' più sobria". Il virologo Andrea Crisanti si è vaccinato contro il covid in un evento diffuso in diretta Facebook, nella Azienda Ospedaliera di Padova. "Avrei preferito una cerimonia più sobria", ha detto Crisanti prima della vaccinazione.

"Avrei preferito una cerimonia un po’ più sobria, come carattere, ma mi rendo conto che il momento è particolare e serve qualche parola per spiegare cosa stiamo facendo e perché lo faccio. In passato ho detto che avrei aspettato il conforto delle informazioni scientifiche per vaccinarmi. Non sono mai stato contrario ai vaccini, c'’è stato un problema di trasparenza che è stato risolto con la condivisione dei dati. E' il momento di testimoniare che siamo in una fase di svolta con vaccini sicuri", ha detto Crisanti. "Ci troviamo di fronte a un vaccino innocuo. Qualcuno svilupperà un dolore al braccio, qualcuno magari avrà la febbre. Io sono un soggetto allergico e me lo faccio, stiamo tranquilli. L'adesione a questa vaccinazione è fondamentale per bloccare la trasmissione", ha proseguito.