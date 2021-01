Pregliasco: "Basta concessioni, zona rossa anche dopo il 6 gennaio"

(Fotogramma)

"I numeri di questi giorni non consentono di stare tranquilli e prefigurano una terza ondata di Covid. Che speriamo non sia un'ondona". Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università statale di Milano, dalle pagine della Stampa rompe la sua consueta moderazione per mettere in guardia dai pericoli che le feste sembrano aver fatto dimenticare. "Gli ultimi dati dimostrano la stanchezza del lockdown. Grazie all'impegno di tutti nei mesi scorsi sono stati raggiunti risultati importanti, ma ora la curva rallenta troppo lentamente per cui è urgente intervenire con nuove misure. Inoltre, la diffusione della variante inglese rende indispensabile velocizzare la campagna di vaccinazione", afferma l'esperto, secondo il quale "durante le feste è stato concesso qualche strappo, ma pranzi, cene e ritrovi vanno dimenticati fino al vaccino".

Pregliasco spiega che "la vaccinazione non darà risultati a breve", per questo sarebbe auspicabile continuare con la zona rossa "per diversi mesi, circa fino a fine 2021". "Non c'è un manuale per il lockdown e bisogna procedere per tentativi, ma sarebbe bene che dopo il 7 tutte le regioni aderissero a regole più rigorose", dice.

Quanto alle scuole, "con l'attuale circolazione del virus sono pericolose sia per quello che vi succede dentro sia per il traffico che innescano, ma ha senso il tentativo di riaprirle parzialmente per valutare nel tempo gli effetti ed eventualmente ricalibrarsi. Anche perché la scuola ha pari dignità rispetto ai servizi essenziali e ai luoghi di lavoro, che fin qui si è cercato di privilegiare sacrificando invece svaghi e turismo".

Il tasso di positività del 14,1%, significa "che le feste non hanno portato bene e che la situazione sta peggiorando. Dall'8 dicembre, nonostante le chiusure, gli italiani si sono frequentati troppo per cui ci aspetta un gennaio con una potenziale terza ondata. Che si spera non diventi un'ondona", sostiene Pregliasco, che sul numero delle vittime spiega: "Scenderanno quando i contagi caleranno sotto 5mila, mentre ora sono oltre 22mila. Se non modifichiamo i nostri costumi ci attendono tanti altri morti".