Dottoressa positiva dopo vaccino: "Farò seconda dose"

(Afp)

“Sono risultata positiva al Covid ma rifarei il vaccino e farò il richiamo che rappresenta l’unica grande opportunità che abbiamo per vincere questa battaglia. Se non l’avessi fatto il virus indisturbato mi avrebbe arrecato magari un danno irreversibile''. Lo afferma la dottoressa Antonella Franco direttore del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Umberto I di Siracusa dopo la notizia della sua positività al Covid a pochi giorni dalla vaccinazione. ''Proprio il vaccino, che produce una proteina spike che aiuta a formare gli anticorpi anticoronavirus e blocca la progressione virulenta del virus, contribuirà a bloccare la replicazione virale e a contenere gli effetti patogeni del virus'', sostiene. ''Vi assicuro che prima di fare il vaccino avevo eseguito più di un tampone ma il virus molto probabilmente era ancora in incubazione”, conclude.

Come afferma in una nota è il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, il professor Franco Locatelli, "negli articoli scientifici è chiaramente riportato che anche negli studi clinici si sono infettate persone dopo la prima dose proprio perché la risposta immunitaria non è ancora completamente protettiva. E lo diventa soltanto dopo la seconda dose. Questa è una delle ragioni per non abbandonare comportamenti responsabili dopo essere stati vaccinati".

Locatelli: "Risposta immunitaria completa dopo due dosi"