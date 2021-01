Napoli, rider picchiato: gli rubano lo scooter - Video

Un rider picchiato e derubato dello scooter a Napoli. E' la denuncia del consigliere regionale campano Francesco Emilio Borrelli che pubblica il video dell'aggressione.

"Abbiamo ricevuto questo video sconvolgente relativo a un'aggressione ai danni di un rider che sarebbe avvenuta poco fa a Calata Capodichino. Un gruppo di delinquenti lo aggredisce con inaudita violenza per sottrargli lo scooter con il quale sta effettuando le consegne. Lo gireremo alle forze dell'ordine per risalire agli aggressori. Al rider dico di farsi avanti, anche in forma anonima, perché lo vogliamo aiutare", scrive Borrelli.