Omicidio Dalmine, arrestato figlio Colleoni: "Una lite, poi non ricordo"

"Ho avuto una colluttazione, poi non ricordo più nulla". E’ l’ammissione davanti ai Carabinieri di Francesco Colleoni, il 34enne arrestato per l'omicidio del padre Franco Colleoni, ristoratore e segretario provinciale della Lega fino al 2004, ucciso ieri a Dalmine, in provincia di Bergamo.

Secondo una prima ricostruzione all'origine della tragedia ci sarebbero dissidi familiari e un rapporto conflittuale tra i due, acuito ultimamente dalle liti sulla gestione del ristorante 'Il Carroccio', in cui lavoravano insieme.