Papa: "Addolorato, c'è chi sfugge a lockdown per fare vacanze"

''Ho letto sui giornali una cosa che mi ha abbastanza rattristato. In un paese, non ricordo quale, per sfuggire il lockdown e fare le vacanze bene, sono usciti in un pomeriggio più di 40 aerei. Quella gente, anche se è buona, non ha pensato a coloro che rimanevano a casa, ai problemi economici, a tanta gente che il lockdown ha buttato a terra, agli ammalati? Hanno pensato solo a fare le vacanze, al proprio piacere. Questo mi ha addolorato tanto''. Lo ha detto Papa Francesco al termine dell'Angelus, dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico Vaticano.