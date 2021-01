Vaccino Covid, a che punto sono le regioni

(Fotogramma/Ipa)

Vaccino Covid, in Italia finora sono state somministrate 109.454 dosi. Non tutte le regioni sono partite il 27 dicembre alla stessa velocità. Il Lazio si aggiudica la prima posizione per il numero di somministrazioni effettuate, il 48,5% del totale (22.225 vaccini); seguito da P.A. di Trento che ha eseguito 2.242 vaccinazioni su 4975, dunque il 45,1%; Veneto con 15687 dosi, equivalenti al 40,3% delle totali 38.900 dosi ricevute; Toscana che ha fatto il 37,7% dei vaccini, cioè 10.545 su 27.920 e Piemonte che ha eseguito 12.619 vaccinazioni, dunque il 31,0% dei vaccini ricevuti (40.885).

In fondo alla lista è la Calabria che ha somministrato 453 dosi, equivalenti al 3,5% del quantitativo ricevuto, 12.955 dosi totali; la Lombardia che ha effettuato 3085 vaccini su 80595 dosi ricevute, dunque il 3,8% del totale; il Molise che ha effettuato 50 vaccinazioni, '1,7% delle dosi consegnate, 2975 in tutto e la Valle D'Aosta che ha effettuato 44 vaccini, il 4,4% delle dosi consegnate (995 in tutto).