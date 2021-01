Coronavirus Lombardia, 863 contagi e 27 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 863 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 27 morti. I tamponi processati sono stati 8.161. Il tasso dei positivi sul totale dei test scende al 10,5% dal 12,9% della vigilia. Gli attualmente positivi al Covid-19 in Lombardia sono 52.687 e nella Regione si contano da ieri 5.104 tra guariti e dimessi dagli ospedali. Rispetto a ieri, i ricoverati in terapia intensiva sono 5 in meno, per un totale di 484 posti letto occupati, a fronte però di 22 nuovi ingressi. Negli altri reparti Covid della Regione ci sono 3.227 pazienti (-40). Non ci sono nuovi casi a Sondrio e provincia, mentre a Brescia sono 302, il numero più alto tra le province. Nel milanese sono 243 i contagi, di cui 89 a Milano città. A Como e provincia sono 37, a Bergamo 38 e a Pavia 29. Numeri in calo a Varese (14) e Lodi (9). A Cremona ci sono 18 nuovi casi, a Lecco 21, nel mantovano 66 e in provincia di Monza e Brianza 73.