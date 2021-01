Covid Lazio, 1.334 nuovi casi e 23 morti: il bollettino

Fotogramma /Ipa

Sono 1.334 i nuovi casi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 23 morti. 1.387 i guariti.

In totale nella Regione sono 77.077 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.852 ricoverati, 318 in terapia intensiva e 73.907 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 88.314, i decessi 3.863 e il totale dei casi esaminati è pari a 169.254. Questo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Nel Regione è stata "ampiamente superata la soglia del 50% dei vaccini" anti Covid "disponibili già somministrati", riferisce l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, al termine della quotidiana videoconferenza della task-force regionale.