Covid Sicilia, 1.391 nuovi casi e 34 morti: il bollettino

Sono 1.391 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 34 morti. 7597 i tamponi effettuati, 370 i pazienti dimessi o guariti. In tutto nell'isola si registrano 36578 positivi - 987 in più rispetto a ieri - e di questi 1181 sono ricoverati in regime ordinario, 186 in Terapia intensiva e 35211 in isolamento domiciliare.