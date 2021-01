Vaccino covid Italia, la proposta: vaccinazioni anche di notte

"Valutiamo la possibilità di turni serali, notturni e festivi di somministrazione per consentire a chi esce dal lavoro di utilizzare quelle ore". Sono le parole di Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, in relazione alla campagna di vaccinazione contro il coronavirus. "I medici di famiglia dovranno senz’altro collaborare se saranno disponibili vaccini che possono essere conservati in frigo. Nel frattempo inoculiamo tutte le dosi disponibili. C’è una tabella da rispettare e quella tabella indica che entro aprile dovremmo aver immunizzato 10-13 milioni di persone. Se ne hanno bisogno, le Regioni possono contare sull’aiuto del governo e lo sanno. Tutti avrebbero da guadagnare da un grande successo, se riuscissimo a imporci come la Ferrari dell’Europa", dice al Corriere della Sera.

"Vaccinare entro aprile dai 10 ai 13 milioni di italiani con una campagna da serie A all’altezza del nostro Paese, mettendo da parte contrapposizioni e interessi politici dai quali nessuno guadagnerebbe", afferma, evidenziando che serve unità per "proteggerci da un virus che non è né di maggioranza né di opposizione. Fa danni e basta".