Vaccino Covid, vaccinati 5 componenti Cts allo Spallanzani

Questo pomeriggio 5 medici componenti del Comitato tecnico scientifico per l'emergenza coronavirus, si sono vaccinati contro Covid all’Inmi Spallanzani di Roma. Tra di loro il coordinatore del Cts Agostino Miozzo e Nicola Sebastiani, ispettore generale della Sanita Militare del ministero della Difesa. A coordinare le vaccinazioni il direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani, Francesco Vaia.

"Credo che i prossimi giorni sono ancora di attesa. Non possiamo veramente abbassare la guardia, la situazione è ancora critica e decisamente instabile", sottolinea Miozzo all’uscita dell’Inmi Spallanzani.

“Stiamo verificando l’andamento della curva epidemica che ci dice che la curva si è stabilizzata, non sta scendendo. Alcune regioni hanno un Rt che sta salendo e in tre sono sopra l’1 - prosegue Miozzo - Verificheremo dopodomani il parametro per l’intero Paese sulla base degli ultimi dati disponibili”.