Burioni: "Giovedì mi vaccino, scienza ha fatto un miracolo"

"Finalmente! Giovedì 7 verrò vaccinato qui al San Raffaele contro il covid-19". Lo annuncia Roberto Burioni con un tweet. "Grazie a tutti i volontari, ricercatori, medici, produttori e trasportatori che hanno reso possibile questo miracolo che mai e poi mai avrei immaginato potesse avvenire così velocemente!", scrive il virologo.

Nel dialogo con i follower, il professore commenta anche l'ipotesi -prospettata dal New York Times - di un eventuale ricorso ad un mix tra vaccini diversi in Gran Bretagna. "Pessima idea", dice Burioni, spiegando che "una risposta immune debole e non proteggente è l'ideale per fare emergere varianti virali che sfuggono al vaccino. Se lo fanno è una cosa pericolosissima per tutti".