Burioni: "Vaccinare 1 milione di persone in una settimana si può"

(Fotogramma)

"Nel 1973, a seguito di un’epidemia di colera, nella sola Napoli in una settimana furono vaccinati un milione di pazienti. Un milione in una settimana nel 1973 in una sola città. Non dite che non si può fare, perché è una bugia". Così su twitter il virologo Roberto Burioni, dell'università Vita Salute San Raffaele di Milano, chiede di accelerare i tempi della campagna vaccinale contro Covid-19. "Nessun ritardo", rimarca a conclusione del post.