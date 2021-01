Coronavirus Lombardia, 1.338 contagi e 62 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 1.338 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 62 morti. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, sono 12.790 i tamponi effettuati, con un rapporto fra nuovi positivi e tamponi eseguiti del 10,4%. Il totale complessivo dei decessi è di 25.406 da inizio pandemia.

Aumentano le persone positive al Covid ricoverate. Sono 3.344, in aumento di 117 unità nelle ultime 24 ore. Secondo i dati della Regione i ricoverati in terapia intensiva sono 475, in calo di 9 rispetto a ieri. I guariti e i dimessi sono stati 1.646.

Sono 254 i nuovi casi positivi registrati in provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 110 a Milano città. Secondo i dati della Regione Lombardia, i nuovi casi in provincia di Bergamo sono 22, a Brescia 100, a Como 121, a Cremona 15, a Lecco 48, a Lodi 48, a Mantova 162, a Monza e Brianza 63, a Pavia 98, a Sondrio 70 e a Varese 304.