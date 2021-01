Coronavirus Sardegna, 232 contagi e 9 morti: il bollettino

(Afp)

Sono 232 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 9 morti. Gli ultimi decessi riguardano persone di un'età compresa tra i 55 e i 90 anni, 4 residenti della provincia Sud Sardegna, 3 nella Città Metropolitana di Cagliari, uno nella provincia di Sassari e uno in quella di Oristano. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati poco più di 3mila. In ospedale sono ricoverati 488 pazienti, 45 in terapia intensiva (+2). Le persone in isolamento domiciliare sono 16.237, 477 quelle in più guarite. Dei 32.270 casi positivi complessivamente accertati, 7.293 (+69) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 5.304 (+44) nel Sud Sardegna, 2.578 a Oristano (+25), 6.439 (+46) a Nuoro, 10.656 (+48) a Sassari.