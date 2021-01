Covid Veneto, 3.151 nuovi casi e 175 morti: il bollettino

Afp

Sono 3.151 i nuovi casi di coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 175 morti.

Ad oggi sono 3 milioni e 374mila i tamponi molecolari effettuati nella Regione, i test rapidi sono 1 milione e 974mila, mentre l'incidenza dei positivi su tamponi è del 5,66%. Il totale dei positivi in Veneto è di 270.097 persone. Sono 3.457 i ricoverati negli ospedali: 3.066 ricoverati (più 7) in area non critica, 391 (-9) ricoverati in terapia intensiva, mentre i dimessi sono stati 11.196.