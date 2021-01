Vaccino coronavirus Italia, oltre 240mila vaccinati

(Fotogramma)

Oltre 240mila le vaccinazioni anti-Covid, effettuate in Italia. Il numero esatto è a oggi 247.544 che è pari a quasi il 50% rispetto alle 479.700 dosi consegnate per la prima tranche di vaccini Pfizer, destinati al nostro Paese. Complessivamente sono stati vaccinati 96.309 uomini e 151.235 donne. La Regione con la percentuale più alta è il Lazio con il 77,9%, seguono la Toscana 75,1% e il Veneto (73,8%). Soltanto oggi sono state eseguite circa 70mila vaccinazioni in Italia.