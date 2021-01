Vaccino covid, Arcuri: "Italia accelera, Pfizer in ritardo"

"La Pfizer ha qualche ritardo, qualche aggiustamento da fare, come probabilmente è comprensibile, visto che si trova alle prese con una distribuzione molto complessa che riguarda tutti i paesi d'Europa". Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, facendo il punto sulla campagna per la vaccinazione contro il coronavirus. "Sono convinto che anche loro potranno presto normalizzarsi e migliorare il servizio che fanno al nostro paese", ha aggiunto al Tg1.

"In questo momento in Italia sono state fatte 221.900 vaccinazioni, ma la giornata è ancora lunga e in molti luoghi del nostro Paese si vaccina fino a tarda serata. Confido che potremmo arrivare, a fine giornata, ad almeno 235mila italiani vaccinati", ha aggiunto, rimarcando che l'Italia è "seconda in Europa solo alla Germania". "Riteniamo che questa accelerazione debba continuare se non ulteriormente incrementarsi", ha concluso.