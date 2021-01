Vaccino Covid, Gassmann: "Pensate anche agli attori"

(Fotogramma)

"Quando saranno vaccinate le categorie più a rischio: medici, personale medico tutto, anziani, forze dell’ordine, forse qualcuno dovrebbe pensare anche agli attori? Unica categoria che deve lavorare senza mascherina?". Lo scrive in un tweet Alessandro Gassmann sottolineando con soddisfazione che "la vaccinazione prende ritmi più veloci, e questa è una buona notizia".

L'attore in un altro tweet interviene anche nel dibattito sul ritorno in classe degli studenti. "Io penso che la riapertura delle scuole in presenza, sarebbe davvero un errore - afferma Gassmann -. Lezioni a distanza unica soluzione, attendendo i primi effetti delle vaccinazioni e delle misure di sicurezza. Resistiamo per uscirne prima". A chi sostiene che prima degli attori andrebbero vaccinati i ragazzi che devono andare a scuola e all'università, Gassmann replica: "A scuola possono tenere la mascherina...noi no. Capisci?".