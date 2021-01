Vaccino Covid italiano, quando arriva

(Afp)

Il vaccino contro Covid-19 sviluppato da ReiThera e sperimentato allo Spallanzani potrebbe essere approvato dopo l'estate. Lo ha annunciato il direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito, soffermandosi sui prossimi step della sperimentazione. "Il protocollo di Fase 2, già pronto, lo sottometteremo alle agenzie regolatorie in tempi brevi. L'ipotesi poi è di chiudere la Fase 3 entro l'estate", ha detto Ippolito alla presentazione dei risultati della fase 1. L'azienda punta, infatti, a presentare la domanda di registrazione all'inizio dell'estate.

''E' una giornata molto importante. Penso che uno Stato illuminato, mai come in questa fase, debba cercare di raggiungere due risultati: dipendere il meno possibile dagli altri e costruire il più possibile una capacità propria'', ha detto dal canto suo il commissario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri, ricordando come ''a marzo importavamo la totalità dei dispositivi di protezione individuale, da luglio non importiamo più nulla perché abbiamo sviluppato una capacità di produzione nazionale. A marzo non producevamo nemmeno un ventilatore, oggi abbiamo una produzione di ventilatori assolutamente sufficiente in Italia''.

''In queste settimane dipendiamo completamente dalla capacità che altri paesi hanno sviluppato nella ricerca e nell'immissione nel mercato di vaccini. Noi combattiamo ogni giorno, qualche volta anche con noi stessi, anzi in Italia spesso, per avere il massimo numero possibile di dosi di vaccini che sono stati prodotti altrove. Nel lavoro fatto in ReiThera si intravedono due importanti possibilità: proviamo a raggiungere una qualche indipendenza anche nella dotazione di vaccini e soprattutto lasciamo a chi verrà dopo di noi una capacita di ricerca e di sviluppo che il paese prima di questa emergenza non aveva. Il Governo ha destinato una quantità di risorse sufficienti a finanziare lo sviluppo successivo della sperimentazione di ReiThera, per il tramite degli uffici che temporaneamente io coordino. Serviranno non solo per ReiThera ma anche per altre esperienze che si vanno sviluppando nel nostro paese. Il decreto che ha dotato i nostri uffici di questa quantità di capitale necessario è stato fatto molto rapidamente nello scorso mese di dicembre''.

