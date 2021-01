Missionario laico Biagio Conte: "Dopo il virus miglioriamo la nostra società"

Il missionario laico Biagio Conte

"I Re Magi portano i doni al Bambinello Gesù, nostro Messia e Profeta: i Re Magi venivano da popoli diversi rappresentando tutte le nazioni e i loro doni testimoniano la pace e la speranza, la vera amicizia e la vera fratellanza, perché siamo veramente tutti fratelli e sorelle. L’augurio più bello di questo nuovo anno 2021: affinché non venga escluso ed emarginato alcun popolo di questo prezioso pianeta terra". Così, in un messaggio, Biagio Conte, fondatore della Missione Speranza e Carità che a Palermo assiste gli ‘ultimi’. Prosegue il missionario laico: "Perché le diversità di cultura, di ceti, di religione e di non credenti, continuano fino ad oggi a colorare ed arricchire la nostra umanità. Sarà nostro dovere contribuire ora e dopo il virus a migliorare la nostra società. Buon cammino e buon operato".