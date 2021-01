Vaccino Covid Italia, oltre 272mila persone vaccinate

(Foto Afp)

In base all'ultimo aggiornamento diffuso sul sito del commissario per l'emergenza Covid, in Italia al momento sono a disposizione 695.175 dosi di vaccino e di queste ne sono state somministrate 272.307, cioè il 39,2%.

Le percentuali più alte di vaccini somministrati si registrano in Toscana (65,9%), Veneto (65,6%), nella Provincia autonoma di Trento (62,3%) e nel Lazio (61,8%) mentre la Lombardia è ferma al 17,8%. Le percentuali più basse riguardano infine la Calabria (11,4%) e la Sardegna (11,5%).

Sono 259.481 le somministrazioni del vaccino anti-Covid finora effettuate in Italia. E' il dato odierno diffuso dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che pubblica in un grafico i numeri relativi alla campagna di vaccinazione in corso anche in altri Paesi della Ue.