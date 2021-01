Vaccino Covid, Speranza: "Italia può accelerare"

(Foto Fotogramma)

"Siamo secondi nella vaccinazione dietro solo alla Germania, abbiamo tutte le capacità per accelerare. Il piano sarà incrementato man mano che Ema autorizzerà gli altri vaccini". È quanto ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, a quanto si apprende, nel corso della riunione tra governo e regioni convocata dal ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, con il commissario Domenico Arcuri sulla campagna di vaccinazione. Speranza ha parlato di "sforzi straordinari da parte di tutte le regioni per mettere a regime la macchina, che vuol dire 70mila vaccini al giorno a livello nazionale finché non si avranno gli alti vaccini autorizzati".

"Ora è in atto quell'accelerazione nella campagna vaccinale necessaria. La grande maggioranza delle regioni ha raggiunto percentuali rilevanti. Il paese è pronto", ha detto ancora Speranza.