Arcuri: "Da febbraio vaccino Covid agli 80enni"

(Fotogramma)

Rispetto alla popolazione "siamo il primo Paese in Europa per numero di vaccinati". Lo ha detto il commissario Domenico Arcuri in una conferenza stampa per fare il punto sulle misure per l'emergenza Covid. ''Impreparati? Grazie a Dio i numeri sono difficili da confutare. Siamo molto più preparati di altri''. E annuncia: "Da febbraio inizieremo a vaccinare le persone con più di 80 anni".

Quanto ai contagi Arcuri ha sottolineato come "la ripresa non ancora drammatica ma preoccupante dell'Rt è in atto. Ho messo nel cassetto il congelamento della curva ma spero di ritirarlo fuori la prossima settimana quando si dovrebbero vedere gli effetti delle misure di Natale''.