Covid Campania, 1.052 nuovi casi e 39 morti: il bollettino

Fotogramma

Sono 1.052 i nuovi casi di coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 39 morti, di cui 8 deceduti nelle ultime 48 ore e 31 deceduti in precedenza ma registrati ieri. 997 i guariti, arrivando a un totale di 116.879. I tamponi processati nella sola giornata di ieri sono 11.930 per un totale di 2.108.752. Il report posti letto su base regionale rileva 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, 96 posti letto di terapia intensiva occupati.