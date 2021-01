(Fotogramma)

Trentasei morti e 1.435 nuovi contagi su 8.572 tamponi processati. Sono i numeri dell'andamento del Covid 19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Sono invece 433 le persone dimesse o guarite e 38.705 gli attuali positivi nell'isola di cui 1.228 ricoverati in regime ordinario, 196 in Terapia intensiva e 37.281 in isolamento domiciliare.