Covid, Viola: "Tenere duro ancora diversi mesi, forse un anno"

"Non ci facciamo prendere dalla disperazione: bisogna tener duro ancora per diversi mesi, forse per un anno, ma quando tra infezioni e vaccinazioni una buona parte della popolazione sarà immune, si potrà tornare alla vita normale che avevamo fino a un anno fa". Lo sottolinea l'immunologa dell'Università di Padova Antonella Viola su Twitter.