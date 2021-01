Covid Italia, oggi 17.533 contagi e 620 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 17.533 i contagi da coronavirus resi noti in Italia oggi, 8 gennaio, secondo il bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 620 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 140.267 tamponi, con un tasso di positività al 12,5%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.587.

I dati delle regioni:

LOMBARDIA - Sono 1.963 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 133 morti.

VENETO - Nelle ultime 24 ore in Veneto, che da domenica diventerà zona arancione, si sono registrati 3.388 nuovi contagi da Covid 19 e 106 nuovi decessi. Lo ha annunciato il presidente della Regione Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa presentando i dati dell'ultimo bollettino sulla diffusione del Covid.

LAZIO - Sono 1.613 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 45 morti. "Il Lazio è tra le grandi regioni quella che è sempre rimasta in zona 'gialla', ma questo non significa un semaforo verde" avverte l'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. "Anzi, bisogna aumentare il rigore poiché l’andamento potrebbe peggiorare".

TOSCANA - In Toscana nelle ultime 24 ore si registrano 452 nuovi contagi da Covid-19 e 23 morti. Lo rende noto il bollettino di oggi relativo all'andamento dell'epidemia in regione. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 452 casi odierni è di 55 anni circa (l’11% ha meno di 20 anni, il 18% tra 20 e 39 anni, il 24% tra 40 e 59 anni, il 24% tra 60 e 79 anni, il 23% ha 80 anni o più).

FRIULI - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.437 tamponi molecolari sono stati rilevati 583 nuovi contagi ai quali si aggiungono 50 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scorsi e confermati da test molecolare, con una percentuale di positività del 9,8%.

VALLE D'AOSTA - In Valle d’Aosta i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sono 25, arrivando così a 7.464 mentre i guariti sono 34, per un totale di 6.651. I decessi sono 388 dall’inizio dell’emergenza, nessuno registrato nelle ultime ore. E’ quanto rileva il bollettino dell’Azienda USL della Valle d’Aosta.