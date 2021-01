Covid Italia, salgono a 283 i medici morti

(Afp)

Salgono a 283 i medici morti in Italia durante l'epidemia di Covid-19. La 'lista dei caduti', aggiornata dalla Fnomceo, la Federazione degli Ordini dei Medici, si allunga con un ultimo nome: quello Giovanni Canavero, 66 anni, medico di famiglia e specialista in Malattie infettive di Vercelli, deceduto il 4 gennaio, dopo essere stato ricoverato per Covid nel mese di dicembre.