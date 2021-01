Emilia Romagna zona arancione, oggi 2.026 contagi e 80 morti

Foto Ipa/Fotogramma

Sono 2.026 i nuovi casi di Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 8 gennaio. Si registrano altri 80 morti nella Regione, che da domenica sarà zona arancione.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 186.913 casi di positività. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 15.348 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 13,2%. Tra le vittime registrate oggi vi è anche un ragazzo di 20 anni. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in Emilia-Romagna sono stati 8.210.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, in questa prima fase riguardante il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani: il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate si può seguire in tempo reale on line, sul nuovo portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento. Alle 16 sono state vaccinate oltre 47.499 persone, il 64% delle dosi al momento disponibili.

La situazione dei contagi per provincia vede Bologna con 463 casi, poi Modena con 375 casi, Rimini (234), Reggio Emilia(190), Ravenna (159), Ferrara (152), Piacenza (144), l’area di Cesena (127), il territorio di Forlì (87), il circondario di Imola (54) e Parma (41).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.981 in più rispetto a ieri e salgono così a quota 121.855. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 56.848 (-35 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 53.912 (-30), il 95% del totale dei casi attivi.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 245 (5 in più rispetto a ieri), 2.691 quelli negli altri reparti Covid (-10).