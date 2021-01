Coronavirus Piemonte, 1.575 contagi e 32 morti: il bollettino

(Afp)

Sono 1.575 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 32 morti, di cui uno oggi. La percentuale di nuovi casi è pari all'8,4 % dei 18.677 tamponi eseguiti, di cui 7.304 antigenici. Dei 1575 nuovi casi gli asintomatici sono 661, pari al 42%. I casi sono 396 di screening, 771 contatti di caso, 408 con indagine in corso, 168 in Rsa s Strutture Socio-Assistenziali, 89 in ambito scolastico e 1318 tra la popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 210.027, di cui 18.676 Alessandria, 10.848 Asti, 7.310 Biella, 29.076 Cuneo, 16.374 Novara, 109.650 Torino, 7.962 Vercelli, 7.329 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.094 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.708 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 172 (-4 rispetto a ieri).I ricoverati non in terapia intensiva sono 2689 (-68 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 14.647. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.124.717 (+18.677 rispetto a ieri), di cui 947.289 risultati negativi.

Il totale è ora di 8165 deceduti risultati positivi al virus, 1250 Alessandria, 520 Asti, 337 Biella, 938 Cuneo, 673 Novara, 3.730 Torino, 383 Vercelli, 264 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 70 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 184.354 (+ 3.445 rispetto a ieri), 15.883 Alessandria, 8.994 Asti,6345Biella, 25.693 Cuneo, 14.254 Novara, 97.610 Torino, 6.939 Vercelli, 6.209 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 958 extraregione e 1.469 in fase di definizione.