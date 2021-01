"Così fa un bravo capitano", Vaia ultimo vaccinato allo Spallanzani

L'aveva annunciato già al V-Day lo scorso 27 dicembre all'Inmi Spallanzani di Roma e così è stato. L'ultimo operatore sanitario vaccinato dell'Inmi è stato questa mattina il direttore sanitario Francesco Vaia.

"Sono stato l’ultimo dei vaccinati allo Spallanzani - ha detto Vaia - Io sono il direttore e non sono in corsia e credo, come qualsiasi bravo capitano, debba mettere prima in sicurezza tutto il personale e poi io sarò ultimo dei medici”.