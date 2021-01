Covid Lazio, 1.746 nuovi casi e 17 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 1.746 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio, secondo i dati di oggi dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 17 decessi.

"Oggi su quasi 12mila tamponi nel Lazio (-276) si registrano 1.746 casi positivi (+203), 17 i decessi (-37) e +1.113 i guariti. Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 14% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 6,3%. I casi a Roma città scendono a quota 600" ha reso noto l'assessore l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Nel Lazio sono 78.785 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.850 ricoverati, 323 in terapia intensiva (+13 rispetto a ieri) e 75.612 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 96.745, i decessi 4.131 e il totale dei casi esaminati è pari a 179.661.