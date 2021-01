Covid Sardegna, 301 nuovi casi e 11 morti: il bollettino

(Afp)

Sono 301 i nuovi casi di coronavirus in Sardegna, secondo i dati diffusi nel bollettino di oggi. Si registrano altri 11 decessi.

Nel dettaglio, sono 33.794 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 507.930 tamponi con un incremento di 2.724 test. Sono i dati forniti dalla Regione.

Sono invece 507 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+11 rispetto al dato di ieri), mentre sono 47 (invariati) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.673. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 15.371 (+210) pazienti guariti, più altri 368 guariti clinicamente.