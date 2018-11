Recuperati altri corpi, morti del naufragio in Egitto salgono a oltre 200

(AFP PHOTO)

Continua a salire il bilancio dei morti del naufragio di mercoledì scorso nelle acque egiziane al largo di Kafr el-Sheikh al confine del governatorato settentrionale di Buhayra. Con il recupero di altri 33 cadaveri nelle acque egiziane, sale a 202 il numero dei morti accertati e causati dall'ennesima tragedia dell'immigrazione, come rende noto il sito del quotidiano egiziano 'al-Ahram'.

Sarebbero stati infatti almeno 450, o addirittura 600 secondo alcuni testimoni, i migranti che hanno tentato di raggiungere l'Europa su un'imbarcazione che poteva trasportare al massimo 150 persone.

Sono 164 le persone tratte in salvo dalla guardia costiera egiziana, tra cui i quattro scafisti che poi sono stati arrestati. Tra le vittime si contano molte donne e bambini, mentre alcuni sopravvissuti hanno raccontato di essere rimasti in mare per sette ore prima di essere scoperti.