Crollati due palazzi nel centro di Marsiglia

(Foto Afp)

Due edifici di tre piani adiacenti situati nel centro di Marsiglia sono crollati questa mattina intorno alle 9. I soccorritori sono alla ricerca di una decina di dispersi. Almeno due passanti sarebbero stati travolti. Le autorità hanno disposto, inoltre, la demolizione di un terzo edificio ritenuto instabile.

Il crollo si è verificato in una via centrale della città: in uno dei due palazzi vivevano circa 10 persone. L'altro, invece, era ancora in costruzione e quindi non abitato. Il sindaco Sabine Bernasconi ha indicato a BFMTV che gli edifici erano in pessimo stato e vi era stata un'ordinanza che ne dichiarava la pericolosità.