La California brucia, migliaia in fuga

(Afp)

Le autorità della contea californiana di Butte hanno proclamato lo stato di emergenza a causa di un incendio forestale che ha costretto ad evacuare migliaia di residenti. La decisione è stata presa dopo che le fiamme hanno devastato in poche ore un'area molto estesa senza che si riuscisse a contenerne l'espansione, favorita dal vento. "Ci sono perdite strutturali significative in molte comunità e feriti, tra cui diversi civili e due vigili del fuoco", ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa il Capo del Dipartimento della California per la protezione contro gli incendi, Darren Read.