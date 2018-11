Il dolore di Russell Crowe per l'amico Sisto

La foto postata su Twitter da Russell Crowe

Tra i tanti che hanno reso omaggio a Sisto Malaspina, il proprietario del Pellegrini Café vittima dell'attacco terroristico di ieri a Melbourne, anche l'attore australiano Russell Crowe. Che su twitter, in italiano scrive: "Sisto, il mio cuore si spezza". E poi, "andavo da Pellegrini's dal 1987...non sono mai andato a Melbourne senza andare dal mio Sisto. Il mio dolce e leale amico accoltellato in strada un matto. Così triste".

E poi, in un tweet successivo, l'attore scrive ancora: "Era come lo zio preferito - ha scritto su twitter - Una delle ragioni per cui mi piaceva andare a Melbourne era perché sapevo che avrei avuto quell'accoglienza. Quando l'ho conosciuto ero un attore di teatro malpagato, mi ha sempre trattato come un Principe".