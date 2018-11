Paura a Marsiglia, crolla balcone durante corteo

Tre persone sono rimaste lievemente ferite a Marsiglia per il crollo di un balcone durante una manifestazione per commemorare le otto vittime del crollo dei due palazzi di lunedì scorso, tra cui la 30enne italiana Simona Carpignano. Come hanno riferito i vigili del fuoco, una donna e un bambino sono caduti dal balcone danneggiato, mentre assistevano al passaggio del corteo. Il crollo parziale del balcone ha ferito anche un passante. A seguito dell'incidente, due palazzi sono stati evacuati.

Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno terminato le ricerche tra le macerie dei due palazzi crollati lunedì, ritenendo che non vi siano altri corpi sommersi dai detriti dei due edifici del XVIII secolo in rue d'Aubagne. Decine di appartamenti nella zona sono stati sgomberati, mentre altri tre edifici sono stati completamente o parzialmente demoliti, per il timore che fossero stati indeboliti dai crolli di lunedì. Gli inquirenti hanno intanto iniziato ad interrogare i testimoni, mentre rimangono da accertare le cause del crollo.