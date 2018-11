California in fiamme, i morti sono 25

(Foto Afp)

Il bilancio delle vittime degli incendi mortali che hanno colpito la California settentrionale è salito a 25. Lo ha riferito il dipartimento dei vigili del fuoco della contea di Butte. Il Camp Fire, come è stato definito l'incendio per le sue enormi dimensioni, da giovedì scorso ha già distrutto più di 6.450 abitazioni e vede impegnati oltre 4mila vigili del fuoco. Alcuni funzionari delle locali istituzioni hanno riferito che sono state evacuate più di 250mila persone nell'area, dove ricade anche Malibù, nota per essere abitata da personaggi celebri.